"Переходные меры" начнут действовать уже с июня, когда истечет срок действия специальных мер.

Евросоюз готовится применить гораздо более высокие пошлины на украинский импорт. Это решение ударит по экономике Киева в решающий момент борьбы с российской агрессией.

Издание Financial Times пишет, что, по словам дипломатов, решение о резком прекращении действия специальных торговых соглашений, которые позволяли большинству украинских товаров беспошлинно ввозиться в ЕС, было принято после того, как Польша выступила с инициативой защитить фермеров блока.

У ЕС уже есть соглашение о свободной торговле с Украиной, но после вторжения Москвы в 2022 году блок пошел дальше и временно приостановил действие оставшихся пошлин. Срок действия этих мер истекает 6 июня, и ЕС планирует заменить их "переходными мерами", пока обе стороны работают над торговым соглашением.

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Однако, по словам дипломатов, это переходное предложение резко сократит безпошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию - спасательный круг для фермеров и бюджета Украины.

"Комиссия также рассматривает возможные переходные меры на случай, если переговоры не будут завершены и применены до 6 июня", - отметил представитель Еврокомиссии.

В свою очередь председатель торгового комитета Европейского парламента Бернд Ланге отметил:

Это действительно плохой сигнал для Украины. Поиск решения займет как минимум до октября.

По оценкам правительства Украины, возвращение к довоенным условиям торговли сократит доходы страны примерно на 3,5 млрд евро в год.

Два дипломата ЕС сообщили, что переходная мера Комиссии предполагает разделение общей годовой квоты на 12 ежемесячных, чтобы сократить импорт на время переговоров.

Наибольшее влияние будет оказано на кукурузу, сахар, мед и птицу. Квота на кукурузу снизится с 4,7 млн тонн до 650 000 тонн в год, квота на мясо птицы снизится с 57 110 до 40 000, а на сахар - со 109 000 до 40 700.

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С момента момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году действуют "автономные торговые меры", которые отменили пошлины на украинские товары. Решение было принято в ЕС, чтобы Киев мог экспортировать сельскохозяйственные товары по суше из-за блокады российскими войсками Черного моря.

При этом Польша, Венгрия, Румыния и Словакия остались недовольны решением блока, потому что украинский импорт якобы снижал внутренние цены и провоцировали волнения среди фермеров.

Комиссия применила "послабления", ограничивающие импорт яиц, мяса птицы, сахара, овса, кукурузы, круп и меда, которые вводятся, если уровень импорта превысит допустимый порог. Срок действия этих мер истекает в начале июня.

Позже Европейская комиссия сообщила, что завершается работу над предложением относительно будущих условий торговли между Украиной и ЕС.

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