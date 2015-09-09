Сегодня беженцы едут из Сирии, а завтра могут с Украины - президент Еврокомиссии

Об этом сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, представляя в Европарламенте новый план по распределению беженцев в странах ЕС.

"То количество людей, которые прибывают сегодня из Сирии, завтра, может быть, будет прибывать из Украины. Разве мы будем делать разницу между беженцами?" - сказал Юнкер, пишет Европейская правда.

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По его словам, ни религия, ни убеждения, ни философия не могут быть спорными вопросами, когда дело доходит до беженцев.

"Зима приближается. Действительно ли мы хотим оставить семьи спать в палатках на вокзалах?" - добавил он.

Юнкер напомнил, что с тех пор, как в мае Еврокомиссия представила первые предложение по размещению беженцев, удалось спасти жизни 122 тысяч человек.

"Мы можем строить стены, мы сможем строить заборы. Но нет такой стены, на которую вы бы не смогли взобраться, если убегаете от террора. Европа - это место надежды, стабильности для людей из-за пределов Европы. Наиболее стабильный континент - и это то, чем можно гордиться", - добавил он.