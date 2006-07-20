Дания обратилась к Украине за помощью

Правительство Дании обратилось к правительству Украины с просьбой о помощи в эвакуации датских граждан, находящихся на территории Ливана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в ответ МИД Украины оперативно сообщило о возможности оказания необходимой помощи.

Помощь украинской стороны в эвакуации датских граждан из Ливана обеспечила предоставление датской стороной квоты для эвакуации украинских граждан транспортными средствами Дании.

В ответ на обращение посольства Украины и других дипломатических представительств, аккредитованных в Израиле, израильская сторона гарантировала, что после надлежащей координации действий Силы обороны Израиля не будут создавать препятствий эвакуации иностранцев из Ливана.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 19 июля из Ливана эвакуированы около 400 украинцев. Всего в Ливане на консульском учете находится 1656 граждан Украины.

Для включения в список эвакуации гражданам Украины необходимо обратиться с соответствующим заявлением в посольство Украины в Ливане. В список эвакуации включаются все украинские граждане, независимо от того, стоят ли они на консульском учете в посольстве, или нелегально находятся на территории Ливана. Для внесения в списки необходимо предъявить документ, который удостоверяет принадлежность лица к гражданству Украины.

Адрес посольства Украины в Ливане: г. Бейрут, Sin el-Fil. Jisr Al-Bacha, Al-Bacha Gardens, Bloc В.

Телефоны „горячей” линии, по которым граждане Украины и их родственники могут обращаться для решения вопросов эвакуации: Департамент консульской службы МИД Украины - (044) 238-16-57; 238-15-88; 279-62-06 (круглосуточно); Посольство Украины в Ливане - (8-10-9611) 510-527; 510-531.