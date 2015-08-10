"Уничтожение продуктов кажется кощунством": россияне потребуют раздать "санкционную" еду нуждающимся

Пикет против уничтожения продуктов, запрещенных Кремлем для ввоза в Россию, пройдет в Новосибирске 13 августа. Участники потребуют раздать импортную еду нуждающимся.

Об этом сообщает Тайга.инфо.

Акция пройдет вечером 13 августа у фонтана в Первомайском сквере. Мероприятие согласовано, сообщила изданию организатор Александра Налобина.

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Пикет запланирован на 40 человек, уточнили в мэрии Новосибирска.

Участники выступят против уничтожения санкционных продуктов, которые, по их мнению, следует распределить среди малообеспеченных слоев населения. «Уничтожение продуктов кажется нам кощунством», — заявила Налобина.

Напомним, на территории Сибирского федерального округа уже уничтожено около 9 тонн иностранных фруктов и мяса в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. В страну запрещен ввоз продуктов из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран ЕС.