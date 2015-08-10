В Госдуме задумались над привлечением прокуратуры к уничтожению санкционных продуктов

Об этом сообщает издание "Известия".

"…ежедневно, по данным Россельхознадзора, задерживаются на границе и уничтожаются сотни тонн продукции животного и растительного происхождения. Согласно правилам уничтожения сельскохозяйственной продукции, процесс утилизации на границе происходит под контролем Россельхознадзора, Федеральной таможенной службы, Роспотребнадзора. Доступ к столь существенным объемам конфискованной продукции создает коррупционные риски. Тем более что способы утилизации жестко не регламентированы", - говорится в обращении Агеева.

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Как сообщал УНИАН, 29 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об уничтожении ввозимых на территорию РФ продуктов, попавших под эмбарго. После этого правительство РФ утвердило правила уничтожения санкционных продуктов. Указ Путина начал действовать с 6 августа.

Между тем 87% россиян выступают против уничтожения санкционных продуктов. В частности, по словам россиян, они не понимают, зачем это делать, когда в стране столько малоимущих и социальных учреждений, где не обеспечиваются нормы питания.