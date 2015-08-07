Разгильдяйство в Минобороны РФ позволило хакерам узнать о размещении Искандеров и атомных подлодок

Об этом сообщает Медуза.

Письма с секретной информацией о местах размещении ракетных комплексов "Искандер" и атомных подводных лодок хакеры из "Анонимного интернационала" нашли в переписке Ксении Большаковой, помощницы бывшего главы департамента строительства Минобороны Романа Филимонова.

Об этом хакеры сообщили в открытом письме департаменту военной контрразведки ФСБ.

"С печалькой отмечаем, что если данная информация стала доступна нам, то с большей степенью вероятности она могла быть доступна и спецслужбам ряда заинтересованных стран, так как преступная небрежность сотрудников департамента строительства министерства обороны РФ давала широкие возможности для этого на протяжении 2012–2014 годов", — говорится в письме «Анонимного интернационала».

В данное время хакеры продают письма Большаковой за 350 биткоинов. Сотрудникам контрразведки ФСБ они готовы продать переписку за половину стоимости.

Хакеры предлагают купить письма Большаковой за 350 биткоинов, но сотрудникам контрразведки ФСБ они готовы продать переписку за половину стоимости, при условии верификации их личности.

На данный момент сайт Анонимный интернационал заблокирован на территори РФ из-за публикации переписок высокопоставленных российских чиновников, в том числе и премьер-министра Дмитрия Медведева.

Справка УНИАН: Искандер (индекс комплекса - 9К720, по классификации МО США и НАТО - SS-26 Stone) - семейство оперативно-тактических ракетных комплексов, разработанных Коломенским конструкторским бюро оперативно-тактический ракетный комплекс. Впервые публично «Искандер» представили в августе 1999 года на аэрокосмическом салоне МАКС.

Предназначен для поражения целей в глубине оперативного построения войск противника. Предположительно может быть средством доставки тактического ядерного оружия.