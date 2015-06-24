НАТО не намерено вступать в новую гонку вооружений - Столтенберг

То, что делает Россия, на оборону не направлено, и является агрессией. Об этом он заявил в среду в Брюсселе перед началом заседания министров обороны НАТО, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"НАТО - оборонительный альянс. Мы реагируем на новую, более угрожающую безопасности среду. Все, что мы делаем, направлено на оборону, является пропорциональным и полностью соответствует нашим международным обязательствам. НАТО должна реагировать, когда мы видим новые вызовы", - сказал он.

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Вместе с тем, по убеждению Генсека, то, что "Россия сделала в Украине, на оборону не направлено". "Аннексировать часть другой страны не является оборонительным, это является актом агрессии. Впервые со времен холодной войны одна страна в Европе захватила часть другой страны. Это не оборонительно. Россия продолжает отправлять войска, поставки на восток Украины и дестабилизировать восток Украины. Это не направлено на оборону. Нет сомнений, что Россия ответственна за агрессивные действия в Европе, и это является причиной того, почему мы, НАТО, реагируем защитным способом", - подчеркнул Столтенберг.

При этом Генсек выразил мнение, что в случае, если бы НАТО ничего не делало в ответ на изменения, тогда "это был при повод для беспокойства". "Мы не ищем новой гонки вооружений, но мы должны удерживать наши нации в безопасности и должны адаптироваться в мире, который меняется", - заявил он.