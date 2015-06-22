НАТО наращивает численность сил быстрого реагирования

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает Би-би-си. "Это более чем в два раза превышает предыдущую численность. [...] В феврале было решено, что сухопутный компонент будет состоять из одной бригады. На встрече на этой неделе мы одобрим воздушный, морской компонент и спецсилы в составе "наконечника копья", - сказал Йенс Столтенберг.

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По его словам, НАТО развернет в Восточной Европе 6 штабов сил реагирования альянса.

Министры обороны соберутся в Брюсселе 24 июня.

Ранее сообщалось, что НАТО вдвое увеличила численность военных в Польше. В городе Щецин теперь находятся 400 человек от 20 стран-членов альянса. Задачей корпуса считается мониторинг ситуации в Украине.