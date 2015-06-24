В России пригрозили новыми масштабами конфликта на Донбассе
Столкновения на Донбассе могут приобрести новый масштаб, далеко выходящий за пределы региона.
Об этом сегодня заявил постпред РФ при ОБСЕ Андрей Келин во время выступления на специальной сессии Ежегодной конференции ОБСЕ «Обеспечение безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ в свете событий, связанных с Украиной», проходящей в Вене, сообщает пресс-служба российского МИД.
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"Пора понять, что если продолжать в том же ключе, то столкновения на Донбассе могут приобрести новый масштаб, далеко выходящий за пределы этого региона. В этом не заинтересованы ни Россия, ни другие соседи Украины, ни, наверное, страны Европейского союза", - заявил представитель РФ.
По его словам, прогресс в реализации минских договоренностей "пока недостаточен".
"До конца 2015 года остается шесть месяцев. Истекает время, отведенное на завершение конституционной реформы, согласование постоянного особого статуса отдельных регионов Донецкой и Луганской областей", - отметил Келин, между тем отметив "искреннюю" поддержку Россией минских договоренностей.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Россия поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.
Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страныввели санкции против России.