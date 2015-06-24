В России пригрозили новыми масштабами конфликта на Донбассе

Об этом сегодня заявил постпред РФ при ОБСЕ Андрей Келин во время выступления на специальной сессии Ежегодной конференции ОБСЕ «Обеспечение безопасности и стабильности в регионе ОБСЕ в свете событий, связанных с Украиной», проходящей в Вене, сообщает пресс-служба российского МИД.

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"Пора понять, что если продолжать в том же ключе, то столкновения на Донбассе могут приобрести новый масштаб, далеко выходящий за пределы этого региона. В этом не заинтересованы ни Россия, ни другие соседи Украины, ни, наверное, страны Европейского союза", - заявил представитель РФ.

По его словам, прогресс в реализации минских договоренностей "пока недостаточен".

"До конца 2015 года остается шесть месяцев. Истекает время, отведенное на завершение конституционной реформы, согласование постоянного особого статуса отдельных регионов Донецкой и Луганской областей", - отметил Келин, между тем отметив "искреннюю" поддержку Россией минских договоренностей.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Россия поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страныввели санкции против России.