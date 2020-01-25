"Думаете, американцев волнует Украина": Помпео резко ответил журналистке на вопрос об Украине

Он отрицал вероятность существования теневой внешней политики в отношении к Украине.

Госсекретарь США Майк Помпео резко ответил американской журналистке Мэри Луиз Келли во время интервью для National Public Radio.

Об этом в Twitter сообщила сама Келли.

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Реакция чиновника последовала за вопросом журналистки о его отношении к экс-послауСША в Украине Мари Йованович и расследованию относительно возможной слежки за дипломатом.

Сначала Помпео заявил, что всячески поддерживал Йованович и защищал ее. Тогда Келли заметила несколько неудачных примеров такой «защиты» относительно других работников Госдепартамента, в частности его старшего советника, который уволился из ведомства отчасти потому, что не имел общественной поддержки со стороны коллег.

After the interview, @NPRKelly tells @arishapiro, @SecPompeo "shouted at [her] for about the same amount of time as the interview itself had lasted."



"He asked, 'Do you think Americans care about Ukraine?' He used the F-word in that sentence, and many others." https://t.co/krsUH29kL9pic.twitter.com/bhNIW4pDNl — David Gura (@davidgura) January 24, 2020

«Я не собираюсь комментировать то, что, возможно, сказал мистер МакКинли», – сказал Помпео. Он отрицал вероятность существования теневой внешней политики в отношении к Украине.

«Политика в отношении Украины проводилось Госдепом все время, сколько я здесь был. И наша политика была очень ясна», – отметил он.

После вопросов об Украине американец попросил закончить интервью. Впрочем, разговор с журналисткой продолжился. По словам женщины, Помпео пригласил ее в личную гостиную без диктофона.

Уже в комнате Помпео выкрикивал свое недовольство вопросами об Украине. Журналистка утверждает, что он неоднократно ругался и заявил: «Как вы думаете, американцев волнует Украина?».

Ранее УНИАН сообщал, что Национальная полиция Украины начала уголовные производства после публикации Комитетом по разведке Палаты представителей США материалов о том, что во время каденции в Украине за послом США Мари Йованович будто бы осуществлялась незаконная слежка и возможное вмешательство в работу ее электронных гаджетов частными лицами по заказам граждан США.