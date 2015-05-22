Саммит НАТО состоится 8-9 июля 2016 года в Варшаве - Столтенберг

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"Я рад публично сообщить, что следующий саммит НАТО состоится 8-9 июля 2016 года на Варшаве, Польша", - сказал Столтенберг.

Как отметил Генеральный секретарь, "саммит состоится в критический момент для Альянса, когда тектонические плиты Евро-Атлантической безопасности сместились одновременно на востоке и на юге".

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"Мы уже внедряем наибольшее усиление нашей коллективной безопасности после завершения холодной войны. В Варшаве мы наметим курс на адаптацию Альянса к новому измерению безопасности, чтобы НАТО оставалось готовым защищать всех союзников против любой угрозы с любого направления", - подчеркнул Столтенберг .

При этом Генеральный секретарь отметил, что Альянс будет развивать свое сотрудничество с нациями-союзниками и организациями, чтобы хранить рубежи Альянса стабильными.