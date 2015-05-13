НАТО увеличило персонал в Киеве для предоставления консультаций Украине

19:53, 13 мая 2015
Политика
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НАТО увеличило свой персонал в Киеве для предоставления консультаций украинскому правительству.

Reuters

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил после заседания комиссии НАТО-Украина.

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"Мы также увеличили количество персонала НАТО в Киеве, и они предоставляют консультации украинскому правительству, особенно Министерству обороны", - отметил Йенс Столтенберг.

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