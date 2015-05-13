НАТО увеличило персонал в Киеве для предоставления консультаций Украине
19:53, 13 мая 2015Политика
643 0
НАТО увеличило свой персонал в Киеве для предоставления консультаций украинскому правительству.
Reuters
Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил после заседания комиссии НАТО-Украина.
Читайте такжеГенсек НАТО: успешные реформы будут иметь решающее значение для Украины
"Мы также увеличили количество персонала НАТО в Киеве, и они предоставляют консультации украинскому правительству, особенно Министерству обороны", - отметил Йенс Столтенберг.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter