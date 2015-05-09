Парламент Грузии выразил доверие правительству Гарибашвили

Как передает «Новости-Грузия», обсуждение длилось ровно 13 часов. В итоге "за" проголосовали 87 депутатов, "против" - 38 (из 150).

Правительство Грузии, в котором премьер Ираклий Гарибашвили заменил трех министров, прошло через парламентскую процедуру вынесения вотума доверия - для этого депутатам понадобился весь день и половина ночи, голосование состоялось ближе к рассвету.

Бывшая правящая партия "Единое Национальное движение" и партия "Наша Грузия - Свободные демократы", ранее покинувшая правящую коалицию "Грузинская мечта", в ходе обсуждения и голосования выступили против, заявив, что правительство потеряло доверие народа.

Доверие со стороны законодательного органа понадобилось Кабмину Грузии, так как после июля прошлого года, когда депутаты в последний раз утвердили правительство, его состав изменился, как минимум, на 1/3 (7 министров из 19).

В обновленном правительстве - три новых министра. Министерство обороны возглавила председатель комитета евроинтеграции Тинатин Хидашели, министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов - председатель комитета по аграрным вопросам парламента Гигла Агулашвили, а министерство по делам спорта и молодежи - президент автомобильного холдинга Iberia Business Group Тариэл Хичикашвили.

"Неизменным приоритетом правительства остается строительство сильных, эффективных государственных институтов, основанных на верховенстве закона", - говорится в программе, представленной на 66 страницах.

Как отмечено в документе, для того, чтобы широкомасштабные демократические реформы приняли необратимый характер, значительно изменилась законодательная база, обеспечена сбалансированная работа государственных органов и начался процесс строительства "реального самоуправления".

В Грузии проводится фундаментальная многоэтапная реформа правосудия, началось создание свободной от политического давления публичной службы. Разработана политика ближайшего, среднесрочного и долгосрочного развития в связи с чем подготовлена стратегия социально-экономического развития Грузии до 2020 года.

"На завершающей стадии находится процесс реформы публичного администрирования, осуществление которой является одним из основных инструментов строительства государства", - сказано в программе.

При этом отмечено, что уже началось и продолжается развитие институтов, основанных на либерально-демократических ценностях.

Особое внимание в программе правительства уделено подписанною Соглашения об ассоциации Грузией с Евросоюзом.

"Главным ориентиром политического и экономического развития рассматривается европейская и евроатлантическая интеграция, которая является свободным, единодушным и непоколебимым выбором нашего общества", - сказано в документе.

Выполнение обязательств, которые Грузия взяла на себя после подписания соглашения об ассоциации с ЕС, стало одним из главных приоритетов внутренней политики страны.

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Помимо этого, правительство Грузия продолжает работать над усилением региональных позиций и безопасности страны.

"Правительство продолжает сотрудничество с НАТО для углубления интеграции и с целью вступления в эту организацию. Вступление Грузии в НАТО представляет собой гарантию укрепления стабильности и безопасности страны, что в свою очередь будет способствовать устойчивому и демократическому развитию, экономическому подъему и благополучию", - сказано в программе.

Также в документе большое внимание уделено экономическим приоритетам правительства Грузии.