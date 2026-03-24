Китай научил ИИ управлять военными самолетами: как работает эта удивительная система

Новые алгоритмы меняют правила военной авиации и снижают нагрузку на пилотов.

Китайские ВВС интегрировали искусственный интеллект в процесс дозаправки истребителей и бомбардировщиков прямо в воздухе. Новая технология на основе ИИ автоматически рассчитывает логистику топлива, очередность самолетов и безопасные дистанции в небе, сообщает издание South China Morning Post.

В материале отмечается, что дозаправка в воздухе сопряжена с большими рисками для экипажей самолетов, ведь пилоты сближаются на критическое расстояние на огромной скорости. Любая ошибка приведет к катастрофе.

Поэтому Китай решил минимизировать человеческий фактор с помощью сложных алгоритмов ИИ – новая система собирает данные о каждом самолете в определенном квадрате. Алгоритмы работают мгновенно: видят остаток топлива в баках, знают точный курс каждой машины.

Видео дня

Система рассчитывает расстояние до ближайшего самолета-заправщика и определяет, не занят ли он другим бортом. ИИ анализирует эти гигабайты информации и выдает готовое решение пилоту.

Китайская инновация решает проблему эффективности. ИИ не просто ищет ближайший заправщик, а выбирает самый безопасный вариант. Иногда лучше пролететь чуть дальше, чем ждать в очереди. Это снижает нагрузку на отдельные самолеты и поддерживает движение всего воздушного флота.

Что известно об истребителях Китая и США

УНИАН уже писал, что сейчас Китай пытается догнать США по количеству истребителей. В самих Штатах с обновлением авиапарка современных боевых самолетов есть большие проблемы: списывается больше самолетов, чем выпускается.

Между тем стало известно, на какой авиабазе США держат наибольшее количество истребителей. Это авиабаза Люк в штате Аризона, которая вмещает 138 самолетов, готовых к вылету.

