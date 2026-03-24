Штрафы за прогулы в школе: в Раде объяснили, почему сейчас решили об этом вспомнить

Профильное министерство должно дать рекомендации учебным заведениям соблюдать соответствующие нормы и обращаться в органы ювенальной юстиции.

В вопросе штрафов за прогулы детьми школы нововведений фактически нет, об этом вопросе решили вспомнить из-за "образовательных потерь". Об этом в комментарии УНИАН сказала Наталья Пипа, народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций.

Отвечая на вопрос о заявлении министра образования и науки Оксена Лисового о штрафах за прогулы детей в школе, она отметила, что и в Украине, и в мире дети все реже посещают школу, и родители "часто это прикрывают".

"Родители часто не умеют работать со своими детьми и часто идут по самому простому пути. Пишут условную записку или не имеют претензий к тому, что ребенок не ходит в школу. Но потом ожидают, что учителя и школа с этим справятся", - сказала она.

Впрочем, подчеркнула парламентарий, у нас есть большие "образовательные потери", что видно, в частности, по внешнему независимому оцениванию. Влияние на образование оказывает и война.

"Поэтому это один из способов, как это регулировать. В Германии в первый день может быть записка от родителей, два дня пропуска - должна быть справка. А больше дней - там уже могут лишить родительских прав. И на сегодняшний день Германия - одна из лучших по посещаемости средней школы. Поэтому Украина в этом направлении думает", - объяснила Пипа.

В чем заключается нововведение

На уточнение, в чем сейчас заключается нововведение, депутат отметила, что "нововведения нет, кроме того, что эти нормы перестали применять".

"Во время ковида и широкомасштабного вторжения фактически эту норму игнорировали. Там никто не считал количество дней, не обращались в ювенальную юстицию или делали это единичные школы", - сказала представительница комитета по образованию.

Так, министерство должно дать рекомендации всем учебным заведениям быть внимательными к соответствующим нормам, следить за ситуацией и обращаться в ювенальную юстицию.

"Там на самом деле нет сейчас никакой четкости, кроме того, что они будут обращаться и вместе с ювенальной юстицией решать, что применять. В первую очередь это должен быть разговор с родителями, что тоже часто приносит свои результаты. И сотрудники безопасности, которые теперь есть в школах, должны этому также способствовать. Это должно улучшить ситуацию", - отметила Пипа.

Что касается штрафов, то в этом вопросе существует градация.

"Первый - от 1 700 до 3 500 грн, а во второй раз - вдвое больше", - сказала депутат.

Почему об этом решили вспомнить именно сейчас

На уточнение, почему тогда, если сейчас в законодательстве уже прописаны и суммы штрафов, и участие ювенальной полиции, решили актуализировать этот вопрос, она подчеркнула "образовательные потери". Кроме того, с онлайн-обучением меньше способов влияния и контроля за социализацией детей.

"Сейчас об этом вспомнили, потому что проанализировали, что мы можем сделать, чтобы изменить ситуацию. Помимо содержания образования, дисциплину и ответственность тоже никто не отменял. И учитывая, что мы уже на каком-то году широкомасштабного вторжения, а перед этим - ковид, министерство увидела, что это может быть одним из способов влияния на то, как дети учатся, на то, какие инструменты мы даем учителям и школам для мотивации обучения", - сказала Пипа.

Да, отметила она, проанализировав "образовательные потери" и то, как происходит образовательный процесс, педагоги увидели, что это один из способов - применять существующую норму, и это должно дать результаты.

Заявление Лисового и действующее законодательство

Как сообщал УНИАН, ранее Лисовой заявил, что МОН усилит контроль за посещаемостью в школах. Речь идет о фиксации нарушения права детей на образование и привлечении ювенальной полиции для выяснения причин такого нарушения.

По его словам, далее может наступить ответственность за родительскую халатность или другие причины, которые урегулированы и применяются в соответствии с законодательством.

В то же время в Минобразования отмечают, что не наделены полномочиями штрафовать родителей за не посещение школы учениками. Речь идет лишь о фиксации отсутствия ребенка на уроках, а дальше с этим будут работать сотрудники ювенальной полиции.

Законодательство предусматривает штраф для родителей за систематические прогулы школы их детьми без уважительных причин, который может достигать 5 тыс. 100 гривен.

