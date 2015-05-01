В Грузии представили новое правительство: министром обороны впервые станет женщина

Главой минобороны страны впервые в истории станет женщина, сообщает Русская служба Би-би-си.

Военное ведомство возглавит 42-летняя Тина Хидашели, пост министра природных ресурсов займет Гигла Агулашвили, а на должность министра по делам спорта и молодежи предложен Тариел Хичикашвили.

Остальные министры сохранили свои посты.

Теперь президент страны Георгий Маргвелашвили должен представить обновленный состав правительства парламенту для выражения вотума доверия.

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Лидер парламентского большинства Давид Саганелидзе полагает, что процедура выражения доверия обновленному составу кабмина пройдет в парламенте уже до конца текущей недели.

Напомним, 29 апреля, правительство Грузии автоматически ушло в отставку в полном составе после того, как свой пост покинул министр по делам спорта и молодежи Леван Кипиани.