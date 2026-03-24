Эксперт объяснил разницу между психологической помощью военным и гражданским лицам

В подразделениях, где работают психологи, люди более устойчивы к психологическим травмам и лучше справляются с ними.

Некоторые люди делят психологов на "настоящих" и военных, но стоит понимать, что они работают в совершенно разных условиях, и специфика их работы отличается.

Об этом во время круглого стола на тему "Будущее украинского общества во время войны и после победы", проведенного в рамках совместной инициативы общественных деятелей, представителей государственного сектора, ветеранов и военных при поддержке УНИАН заявил Максим Киливнык, начальник отдела психологического сопровождения и восстановления управления психологической поддержки персонала Администрации Государственной специальной службы транспорта.

В целом, по его словам, раньше у нас военных психологов можно было пересчитать по пальцам одной руки, а сейчас их уже очень много.

"Как у вас увеличивается количество волонтеров, так и у нас количество психологов. Как они появляются? Это преимущественно люди, имеющие гражданское образование, магистр или бакалавр психологии, обладающие каким-то опытом в психологической работе и имеющие главное - желание и возможность помогать, обладающие какими-то внутренними ресурсами", - сказал он.

Киливнык привел пример, что некоторые должностные лица делят психологов на военных и на "настоящих".

В каких условиях работают психологи в армии

"Хочу в защиту военных психологов сказать, что так называемые "настоящие" психологи делают очень полезную работу. Но специфика их работы обычно заключается в том, что они в комфортном кабинете, в мирных безопасных условиях принимают мотивированных клиентов за деньги и зарабатывают", - отметил он.

По его словам, о работе военных психологов он знает на личном примере:

"Например, он приезжает в дом, там 10 военнослужащих, психотравмированных после потерь подразделений, двое в критическом состоянии, и у него есть вечер, чтобы с ними поработать. Нужно провести групповую работу, провести индивидуальную, может, кого-то одного-двоих отвезти в пункт скорой помощи, если есть возможность. Почему он так спешит? Потому что завтра запланировано еще два таких дома".

Он подчеркнул, что для того, чтобы с этим справляться, возможно, и диплом не нужен, а какие-то курсы и желание.

Почему важно иметь психолога в подразделении

"И скажу по опыту подразделений, где есть психолог на уровне батальона, где он работает, где он постоянно с подразделением, там ситуация, конечно, с военнослужащими на голову выше, чем в тех подразделениях, где такие должности вакантны. Большинство подразделений работает в одинаковых условиях: это опасность для жизни, это, к сожалению, потери личного состава, это решение о прохождении военной службы. Но там, где работает психолог с людьми, люди обучены, психологически подготовлены", - пояснил Киливнык.

Каким должно быть отношение к защитникам - мнение общественного деятеля

Как сообщал УНИАН, Георгий Джурко, общественный деятель, считает, что все граждане Украины должны быть вовлечены в вопрос реинтеграции, реабилитации и абилитации защитников после возвращения с фронта.

По его словам, общество и государство должны достойно проводить человека на фронт и достойно встречать его после фронта.

Джурко убежден, что в целом вопрос реинтеграции, реабилитации и абилитации является "настолько глобальным и титаническим, что его решение лежит в сочетании ресурсности государственного сегмента, энтузиазма и возможности целенаправленной помощи в частном сегменте".

Вас также могут заинтересовать новости: