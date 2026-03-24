Только три китайских знака Зодиака исполнят все свои мечты до конца года

В списке есть представители знака Лошадь.

С вступлением в Год Лошади жизнь трёх знаков китайского Зодиака начала меняться в лучшую сторону по мере приближения к 2026 году. Астролог Лунар Сол отметила, что этим знакам суждено достичь значительного успеха до конца года, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Сол объяснила, что 2026 год станет особенно удачным для этих знаков, поскольку они получат выгоду от стремительной и смелой энергии года Огненной Лошади. Она подчеркнула, что даже если влияние этой энергии пока не ощущается, к концу года жизнь станет намного лучше – от чувства свободы и уверенности до изобилия во всех сферах.

Астролог также отметила, что небольшие и смелые решения, принятые сейчас, способны превратиться в крупные прорывы позже. Она объяснила, что в этом году импульс развивается быстро: как только события начинают двигаться, они не замедляются, направляя эти знаки именно туда, где им суждено быть.

Лошадь

Сол подчеркнула, что для Лошади этот год особенно важен. Она объяснила, что знак наконец освободится от усталости и эмоционального давления, которые испытывал на протяжении прошлого года Змеи.

Астролог отметила, что в прошлом Лошади могло быть трудно сосредоточиться, учитывая все события, но в этом году они станут более сфокусированными и неудержимыми. Она рассказала, что для достижения наилучших результатов потребуется больше дисциплины, и если Лошади смогут практиковать самоконтроль, 2026 год станет одним из лучших в их жизни.

Тигр

Сол объяснила, что по мере продвижения в 2026 году жизнь Тигра будет улучшаться. Она отметила, что этот год принесёт постепенное воплощение давних мечт и желаний.

Астролог подчеркнула, что перемены могут проявляться не сразу, но они будут происходить постепенно до 2027 года. Она объяснила, что Тигры смогут ощутить больше удачи в карьере и больше возможностей на рынке труда, и что их самые большие мечты сбудутся, если они будут продолжать действовать последовательно.

Собака

Сол рассказала, что Собака пережила сильное эмоциональное давление и чувство одиночества. Она отметила, что ранее этот знак сталкивался с трудностями из-за изоляции или недостатка тесных связей.

Астролог объяснила, что в 2026 году жизнь Собак начнёт улучшаться, и этот год станет временем их роста и успеха. Она подчеркнула, что на пути будут возникать препятствия и неудачи, но перед знаком откроется множество возможностей. Сол дала только один совет: в Год Лошади нужно действовать активно, чтобы достигнуть победы. Она отметила, что, несмотря на сложность дисциплины и управления графиком, усилия окупятся, и к концу года будущее "я" Собак отблагодарит их за приложенные усилия.

