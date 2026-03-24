В Крыму уничтожили установку ракет 'Циркон': в ГУР показали уникальное видео

Также были уничтожены сами ракеты, которыми россияне обстреливают украинские города.

В ночь на 24 марта бойцы Главного управления разведки (ГУР) выследили и поразили колонну пусковых установок "Бастион-М", которая двигалась к позициям во временно оккупированном Крыму.

Как отмечается в сообщении ГУР, в результате успешной атаки была уничтожена одна из пусковых установок и две дорогостоящие ракеты "Циркон". Еще одна установка "Бастион-М" получила повреждения. Также были убиты и ранены семь российских захватчиков.

"Армия государства-агрессора применяет ракеты "Циркон" из состава комплекса "Бастион" прежде всего для террора против гражданского населения Украины, в частности, южных и восточных областей. Этой ночью планы агрессора атаковать мирные города были сорваны. За каждое совершенное против украинского народа военное преступление последует справедливое возмездие", – добавили в разведке.

Напомним, в ночь на 24 марта россияне нанесли массированный удар по Украине. В Воздушных силах отметили, что в целом Россия использовала 426 средств воздушного нападения – различных типов БПЛА и ракет.

В Министерстве энергетики отметили, что целью вражеской атаки стали объекты энергетической инфраструктуры в ряде областей. На фоне этого часть потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остаются без света.

