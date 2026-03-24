Актриса, которой приписывают роман с Цымбалюком, удивила заявлением

Елена Светлицкая призналась, кого считает мужчиной №1 в своей жизни.

Украинская актриса Елена Светлицкая, говоря о возможном романе с коллегой Тарасом Цымбалюком, заявила, что она не замужем, а потому - свободная.

"Я могу только о себе говорить, Тарас Цымбалюк - о себе. Могу сказать, что я не замужем. И пока я не замужем, можно сказать, что я свободна", - сказала она в программе "Тур зірками".

При этом актриса добавила, что по-прежнему считает своего бывшего супруга Николая Светлицкого мужчиной №1 в жизни:

"Это мужчина, с которым я пережила самые яркие и самые важные моменты в своей жизни. Конечно, я с ним общаюсь".

Также артистка откровенно призналась, что много раз жалела о разводе с ним, однако вместе с тем заявила:

"Попыток вернуться не было, но, знаете, мы не можем поступить по-другому в тот момент, когда мы это проживаем. Если тогда было принято такое решение, значит, тогда мы не могли сделать иначе. Потому нужно принимать все, как есть, и идти дальше. Значит такие я должна пройти кармические уроки и такие сделать выводы в своей жизни".

На вопрос о возможном воссоединении с бывшим мужем актриса ответила так:

"Не знаю, нет пока что такого ощущения, я сожалению".

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк резко высказался о детях и романе с актрисой Еленой Светлицкой.

