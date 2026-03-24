Иран наносит ракетные удары по Израилю и опровергает заявления Трампа о переговорах

В то же время Египет, Пакистан и страны Персидского залива выступали посредниками в передаче сообщений между сторонами конфликта.

Иран нанес ракетные удары по Израилю на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что состоялись "очень хорошие и плодотворные" переговоры, направленные на прекращение войны. Об этом пишет Reuters.

Трое высокопоставленных израильских чиновников сказали журналистам, что Трамп, вероятно, решительно настроен достичь соглашения, но они считают это маловероятным, ведь Иран вряд ли согласится на требования США в любом новом раунде переговоров.

В то же время после заявления Трампа в понедельник Иран заявил, что никаких переговоров еще не состоялось.

Видео дня

"Его посольство в Южной Африке опубликовало в X изображение, на котором видно детский розовый руль, размещенный на приборной панели автомобиля перед пассажирским сиденьем, очевидно, высмеивая идею Трампа, озвученную журналистам, что он мог бы контролировать водный путь Ормузского пролива вместе с верховным лидером Ирана", - сообщили в издании.

Также два высокопоставленных израильских чиновника сообщили, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который разговаривал с Трампом менее чем за 48 часов до начала войны между их странами, должен был созвать представителей силовых структур для обсуждения предложения Трампа относительно соглашения с Ираном.

В свою очередь представитель Пакистана отметил, что прямые переговоры могут состояться в Исламабаде на этой неделе.

Однако влиятельный спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф, по словам источников Reuters, заявил, что никаких переговоров еще не было, назвав такие утверждения "фейковыми новостями".

В то время как Трамп сказал журналистам, что его специальный посланник Стив Виткофф и зять Джаред Кушнер, которые вели переговоры с Ираном до начала войны, провели переговоры с высокопоставленным иранским чиновником в воскресенье вечером и должны были продолжить их в понедельник.

"Европейский чиновник отметил, что, хотя прямых переговоров между двумя странами не было, Египет, Пакистан и страны Персидского залива выступали посредниками в передаче сообщений. Пакистанский чиновник сообщил, что, как ожидается, вице-президент США Джей Ди Венс, а также Виткофф и Кушнер встретятся с иранскими чиновниками в Исламабаде на этой неделе после телефонного разговора между Трампом и главой вооруженных сил Пакистана Асимом Муниром", - добавили в Reuters.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Напомним, ранее США уничтожили ключевой завод по производству двигателей для дронов в Иране. По словам американских военных, предприятие не только изготавливало двигатели, но и производило авиационные компоненты, которые входили в цепочку создания ударных беспилотников. Именно такие дроны активно используются в военных конфликтах и являются важным элементом иранской военной стратегии.

В то же время Bloomberg сообщал, что Трамп начал переговоры с Ираном под давлением союзников. В частности, они сказали США, что необратимый ущерб иранской инфраструктуре почти неизбежно приведет к краху государства после окончания конфликта.

"Практика Трампа отступать от максималистских угроз, собственная практика Ирана затягивать ядерные переговоры и недавние примеры использования США переговоров с Тегераном в качестве отвлекающего маневра перед новыми военными действиями заставляют дипломатов и трейдеров сомневаться в том, что переговоры могут привести к реальному соглашению", - написали в Bloomberg.

