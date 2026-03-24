Под водой нашли каменное сооружение весом 60 000 тонн: никто не знает, зачем оно было построено

Обнаруженное под Галилейским морем массивное каменное сооружение бросает вызов археологам, поскольку его предназначение и возраст до сих пор неизвестны. Об этом пишет Daily Galaxy.

Вес сооружения оценивается в 60 000 тонн, и оно выделяется как одно из крупнейших подводных образований такого рода в регионе.

Отмечается, оно было впервые обнаружено во время гидролокационного исследования в юго-западной части озера в 2003 году. Его конусообразная форма и масштаб быстро привлекли внимание, что побудило водолазов к дальнейшим исследованиям. Близость к известным древним местам заставила ученых изучить возможные связи с ранними городскими обществами в этом районе.

Массивный курган из необработанного камня

Сооружение возвышается почти на 10 метров в высоту и имеет диаметр около 70 метров. Согласно пресс-релизу, опубликованному в Международном журнале морской археологии, оно состоит из необработанных базальтовых гальки и валунов, некоторые из которых достигают 1 метра в длину. Водолазы не обнаружили никаких признаков резки или обработки. Камни расположены хаотично, без стен или четких архитектурных узоров. Ученые пишут:

"Валуны имеют естественную поверхность без признаков обработки или высекания. Аналогично, мы не обнаружили никаких признаков расположения или стен, которые бы обозначали эту структуру".

Исследователи описывают эту структуру как курган, тип рукотворной груды камней, известный в других регионах и иногда связанный с погребальными обрядами, хотя прямых доказательств такого использования здесь нет.

Рукотворное происхождение

Инетересно, что структура не похожа ни на одно природное геологическое образование. Как объяснила исследовательская группа, ее форма и состав явно указывают на человеческую постройку.

Они предполагают, что она была построена на суше, а затем затоплена по мере расширения Галилейского моря. Эта интерпретация согласуется с известными изменениями окружающей среды, затрагивавшими регион на протяжении тысяч лет. Масштаб структуры предполагает высокий уровень организации. По мнению исследователей:

"Это настолько огромное сооружение, что оно действительно необычно. Возможно, это было большое церемониальное сооружение или пандус. Возможно, когда-то здесь стояли статуи над людьми во время определённых ритуалов. Я имею в виду, я сейчас немного увлекусь. Правда в том, что мы не знаем, как оно было построено, каков его точный возраст, как оно использовалось и как давно оно использовалось. У нас есть несколько предположений, но мы мало что знаем, кроме того, что оно существует и оно огромно".

Затерянная связь с бронзовым веком

Археолог Ицхак Паз из Управления древностей Израиля и Университета Бен-Гуриона сказал, что каменное сооружение может датироваться третьим тысячелетием до нашей эры. Он отметил, что подобные мегалитические явления были обнаружены в близлежащих районах.

В качестве примера в исследовании приводится Хирбет-Бетейха, расположенный примерно в 30 километрах к северо-востоку, где находятся концентрические каменные круги. Эти параллели позволяют предположить, что подводное сооружение может принадлежать к тому же культурному контексту.

Важно, что эсли эта датировка подтвердится, то сооружение располагалось бы недалеко от Бет-Йера (или Хирбет-Керак), крупного поселения того времени. Археолог Рафаэль Гринберг отметил, что город занимал 30 гектаров и насчитывал до 5000 жителей, имел укрепленные оборонительные сооружения и организованную городскую планировку.

Подводные раскопки до сих пор не проводились, поэтому функция и точный возраст сооружения остаются неопределенными.

"Если бы это место находилось на суше, его было бы гораздо проще исследовать. К настоящему времени мы бы уже провели раскопки, но поскольку оно находится под водой, мы пока не смогли этого сделать. Это гораздо более сложный процесс, как физически, так и финансово. Очень дорого собирать средства на такое предприятие", - отметил Ицхак Паз.

