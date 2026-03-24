Защитник Мариуполя и бывший военнопленный сказал о важности психологической реабилитации

После возвращения украинских защитников из плена важно, чтобы окружающие не оставались равнодушными.

Российские захватчики пытаются сломить дух украинских защитников, попавших в плен. После освобождения защитников важно делать все для их восстановления и реабилитации.

Об этом шла речь во время заседания круглого стола на тему "Будущее украинского общества во время войны и после победы", проведенного в рамках совместной инициативы общественных деятелей, представителей государственного сектора, ветеранов и военных при поддержке УНИАН.

В частности, защитник Украины Назари, позывной "Вивтар", который является защитником Мариуполя (попал в плен после окружения "Азовстали", выдержал 3,5 года плена и был освобожден 2 октября 2025 года), действующий военнослужащий 12-й бригады "Азов" 1-го корпуса НГУ "Азов", рассказал о собственном опыте прохождения реинтеграции и реабилитации.

"В реинтеграции очень важным стал психологический момент, когда я вернулся из плена. Этот момент усугубляла моя физическая неспособность, ведь в плену я получил повреждение спинного мозга. Мне было над чем подумать, и здесь подключились профессиональные психологи, которые работали с моим будущим, настоящим и прошлым. Работали с моим окружением, и вообще с понятием жизни и мировоззрением", – рассказал Назари.

Военнослужащий добавил, что важным стал момент осознания того, что люди вокруг тебя не равнодушны.

"Я тоже не равнодушен, поэтому и занимаюсь активной общественной деятельностью. Но когда я вижу вокруг себя тех людей, которые проявляют свою неравнодушие, имеют какой-то ресурс, чтобы поддержать, морально поддержать, где-то поддержать даже юридически, в принципе, в любых сферах – это очень сильно помогло", – подчеркнул Защитник.

Он рассказал о ситуации в российском плену.

"К сожалению, в плену сейчас есть ребята, которые находятся на грани. Они окружены дезинформацией. Они окружены такой манипулятивной составляющей, которая в сочетании с физической, скажем так, нагрузкой, может оказывать влияние, и некоторые находятся на грани", – отметил Назари.

По его словам, в плену некоторые украинские военные не знают, что думать о том, что происходит в Украине.

"Есть те, кто сломался. Но приезжая сюда, даже те, кто сломался, – они возвращают себе силы, видя вас, видя меня, который может их поддержать и показать, – что люди неравнодушны. И я неравнодушен, я вернулся. Хоть сломали тело, но не сломали дух. И вам нужно его возвращать", – подчеркнул военный.

Как нужно относиться к защитникам

Напомним, что, как отметил во время круглого стола общественный деятель Георгий Джурко, большинство граждан Украины должны быть вовлечены в вопрос реинтеграции защитников после возвращения с фронта. Он высказал мнение, что институтом реабилитации должно быть все общество.

