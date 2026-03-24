Гривня теряет позиции: НБУ опубликовал официальный курс валют на 25 марта

Национальный банк Украины установил на среду, 25 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,92 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 9 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 50,89 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 1 копейку.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,9/43,94 грн/долл., а единой европейской валюты – 50,87/50,90 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 24 марта подешевел на 3 копейки и составил 44,12 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 43,60 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне вырос на 33 копейки и составлял 51,40 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 50,60 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" вырос на 25 копеек и составил 44,30 гривни за доллар, а курс евро в банке вырос на 40 копеек и составил 51,40 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 43,70 гривни, а евро – по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

