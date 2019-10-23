Как украинский диверсант морально и физически разложил русских витязей в Сирии

Вот уже неделю во всем цивилизованном мире не утихает чудовищный скандал вокруг страшных находок российских журналистов на покинутой американской военной базе в сирийском Манбидже. Благодаря регулярным стараниям центральных телеканалов РФ раскрашенный в цвета российского флага писюн целенаправленно преследует русских людей, являясь многим не только в страшном сне, но и, к сожалению, наяву.

Что там за Манбидж такой и чем он так важен для православного мира, в целом не так уж интересно уже хотя бы потому, что границы России, как известно, нигде не заканчиваются, - гораздо больше русских людей возбуждает тот факт, что в нескольких километрах от этого города квартировали американские головорезы, сбежавшие со своей базы в одних портках с неизменными криками «Трамп капут», «Путин юбер аллес» и «Ахтунг-ахтунг, в небе Покрышкин», а на их место зашли Победители - русские витязи, косая сажень в плечах. «Ехали медленно, приветственно отвечая на моргания фарами местным, помахивая руками ребятне: принцип вежливых людей никто не отменял, и здесь он реально работает», - пишет российская пресса, попутно намекая, что в Крыму, очевидно, с вежливостью в конце концов что-то все же пошло не так. Торговец рыбой рассказал Освободителям, что американцы вели себя с порабощенным ими местным населением по-скотски, дети бежали к ним, а они брали тех детей и вытирали ими себе ноги, прямо мордами, а русские, наоборот, угощают детей конфетами, у русских солдат всегда при себе много конфет, это важный элемент экипировки.

Совсем другая картина ждала Победителей на покинутой американской военной базе. Разбросанные кондомы, жвачка, детское порно, болезнетворные шприцы, бейсбольное дилдо, гей-комиксы, вредная жирная пища, лужи подозрительной жидкости и прочая нечисть, среди которой Освободители, периодически выбегая на двор поблевать и помолиться, нашли и очень полезные вещи, а именно секретные карты, планы военных заводов по производству крылатых ракет средней и меньшей дальности, методички с тайными принципами работы американского спецназа, поименные списки членов американского спецназа, порнографические игральные карты и даже личный жетон военнослужащего Джозефа Леннинга, который, таким образом, раскрыл свое имя, и теперь оно будет во веки веков проклято.

В копилку преступлений головорезов украинской международной хунты добавился еще один кровавый случай. Нет им конца

К несчастью, на американской базе было кое-что еще... Об этом трудно говорить, но это были ужасные нецензурные надписи , полные пещерной русофобии и разжигания ненависти к Русскому миру, в том числе нарисованный мужской половой член, раскрашенный в цвета российского триколора, русское слово «педик», а также фраза на английском: «Товарищи любят ...», короче, понятно, что любят делать друг с другом русские товарищи, и, главное, во что... Для русских солдат, никогда не видевших на стене ничего страшнее безобидного слова «Х#й», это стало настоящим шоком. Даже видавшие виды Освободители, спасавшие Европу от коричневой чумы, от возмущения столь низкой духовностью начали падать в обморок, а товарищи стали пользоваться их беспомощным положением, чтобы сделать то, что они якобы так любят, но на самом деле нет, прибежал замполит, потребовал прекратить безобразие, но поскользнулся на кондоме и упал в руки ефрейтора Малофеева, который давно положил на него глаз, на базе воцарилось грехопадение, одному из журналистов удалось вырваться и позвать попа, но ефрейтору Малофееву только того и было надо...

Инцидент засекретили, однако с тех пор не проходило и дня, чтобы российские СМИ не упомянули бы о грязной провокации американской военщины хотя бы раз пятнадцать. К счастью, виновник вскоре был выведен на чистую воду, ниточка тянулась в самое сердце Оси Зла, наконец, какой-то безымянный курд сказал российским журналистам, что чудовищные русофобские надписи сочинил и лично изобразил во всех местах базы заокеанский спецназовец родом из Украины по личному приказу Кровавого Пастора. Так все детали коварной головоломки встали на свои места, свальное поведение русских витязей получило научное обоснование и начало постепенно сходить на нет, пока снова не превратилось в свою полную противоположность, и только поп отвыкнуть от ефрейтора Малофеева уже не может, в связи с чем командование приняло решение в ближайшее время отозвать его на космодром святить робота Федора.

В копилку преступлений головорезов украинской международной хунты добавился еще один кровавый случай. Нет им конца.

Всех желающих помочь диверсантам украинской армии продолжать свое славное дело в тылу врага просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ