Frankfurter Allgemeine: Война интеллектов

В статье Фолькера Застрова под названием «Война интеллектов», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что в последние месяцы появилось еще больше анализов и интерпретаций «Исламского государства», которые сделали этот феномен более понятным. Это было очень важно, поскольку ИГ возникло практически из ниоткуда. Тем временем, оно стало более заметным. И ему также приходилось терпеть поражения. Есть необходимость в объяснении того, почему эта угроза так поздно появилась на экранах политических «радаров». И не только на Западе - в науке и политике, спецслужбах и средствах массовой информации, - но также и в местах событий. В этом и заключается тайна успехов ИГ. Никто не был готов. Первоначально значительного сопротивления почти не было.

Райнер Херманн, наш давний корреспондент, в многочисленных статьях и теперь в книге («Конечная станция – Исламское государство?») установил связь между апокалиптической программой и религиозной войной между суннитами и шиитами. Опытный журналист Ойген Зорг снова описывает концепт пропаганды ИГ: «Управление варварством», который отсылает к бывшему стратегу Аль-Каиды, образованному разведчику. Задачи по планированию, концептуальная разведка, продуманный расчет: Все это стало более очевидным из-за вызывающего страх фурора этих преступников. Так же, как открытое заявление о намерении создать государство, которое не признает никаких границ.

Теперь знающий Кристоф Ройтер в книге («Черная власть») и статье в «Der Spiegel» добавил краеугольный камень для анализа. Репортер подтверждает документами и свидетельскими показаниями, что под черной поверхностью джихада скрывается холодное политическое ядро ИГ, а именно, мощная, инфильтративная спецслужба. Поэтому Ройтер называет ИГ более точно – «Штази-Халифат».

Это не случайно. Поскольку архитектор этой структуры был разведчиком с псевдонимом Хаджи Бакр. Эту профессию он освоил в шпионском и репрессивном аппарате Саддама Хусейна. Таким образом, структуры ИГ и его стратегии появились не спонтанно, не из социально-политического «движения», но из применения старых методов на фоне распадающегося порядка.

Это началось с инфильтрации сирийских городов через, казалось бы, безобидные центры исламских миссионеров – замаскированные подразделения ИГ. Они просочились в местное общество и согласно подробному плану получили информацию о живущих там людях, семьях и группах. Так были созданы условия, чтобы шантажом, силой или давлением в нужное время захватить власть в местных центрах. Часто для этого достаточно было нескольких целенаправленных убийств, до открытых сражений даже не доходило. Поскольку ИГ наносили удары спланировано и синхронно, после такой подготовки они смогли так быстро добиться больших успехов.

Хорошо организованные кадровые войска

Ройтер пишет, что джихад и шариат, впрочем как и предписанное ханжество, в ИГ выдвинуты вперед и служат одной цели: установлению контроля и господства. Хаджи Бакр был застрелен в начале прошлого года, в его комнатах не было Корана. Введенное им понятие «таквин» (обращение) не религиозное, а позаимствованное из строительной отрасли. Если следовать Ройтеру, то ИГ управляют не религиозные фанатики – также не «Калиф» Аль Багдади – а «хорошо организованные кадровые войска». Во главе стоит секретный круг, «мужчины разделения и соединения». Так называемый Совет Шуры, номинально высший орган, в действительности не принимает ключевых решений. Таким образом, вся организация ИГ контролируется параллельной командной структурой.

То, на что обращает внимание Ройтер, это двойное государство, кадровая система, как известно, так было во всех тоталитарных формах правления. Страх и ужас они используют только в качестве инструментов. Их цель – запланированное проникновение во все общество для скрытого установления власти. Сердце такой структуры – всегда убийцы: секретная служба. Если следовать Ройтеру, то это убедительное объяснение того, почему ИГ так долго оставались скрытыми. Потому что они просто очень профессионально работали втайне и наносили удар только тогда, когда были достаточно сильны. Тем не менее, они не побеждены, несмотря на все поражения, которые потерпели в последнее время. Ройтер опасается, что используя надвигающуюся войну между суннитами и шиитами, ИГ, в конце концов, может даже стать центральной властью на Ближнем Востоке.

Все это определенно касается и нас. В мире все взаимосвязано – об этом нам напомнили беженцы, которые ищут у нас убежища от ужасов. Это совсем другая угроза, которая тем временем в Европе, кажется, распространяет любовь к простым решениям даже среди образованных людей. Поскольку война, которая уже идет, - это война интеллектов.