Volvo отзывает полмиллиона автомобилей по всему миру

Из-за дефектов в двигателе, которые могут привести к его возгоранию, Volvo отзывает с рынка 500 тыс.выпущенных за последние 5 лет автомобилей.

Шведский автопроизводитель Volvo отзывает по всему миру более полумиллиона автомобилей.

Как пишет Немецкая волна, об этом сообщил представитель компании в субботу, 20 июля.

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Это касается дизельных автомобилей ряда моделей, выпущенных за последние 5 лет. В частности, речь идет о V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90, сообщил шведский телеканал SVT. В Германии планируется отозвать 54 тыс. автомобилей.

В двигателях автомобилей обнаружены дефекты, которые могут привести к перегреву и деформации деталей. В худшем случае может произойти возгорание двигателя. Однако Volvo пока не получала жалобы на такие случаи.

Отмечается, что в прошлом году из-за выявленных проблем с модулем охлаждения системы рециркуляции отработанных газов об отзыве более миллиона автомобилей заявил немецкий автопроизводитель BMW. В свою очередь японский автомобильный гигант Toyota отзывает с рынка более 2,4 млн гибридных автомобилей Prius и Auris. В системе автомобилей были обнаружены дефекты, которые могут привести к остановке работы двигателя во время движения.