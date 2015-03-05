В США сотни автомобилей застряли на трассах из-за снегопада, власти задействовали Нацгвардию
Сильный снегопад привел к транспортному параличу в американском штате Кентукки – в нем на одном из шоссе застряли несколько сот легковых автомобилей и грузовиков.
По данным метеорологов, за последние несколько часов в ряде районов Кентукки толщина снежного покрова достигла около 55 см. Губернатор штата объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. Помощь автомобилистам, многие из которых стоят на трассе уже более 12 часов, оказывают бойцы Национальной гвардии, сообщает ТАСС.
Американские авиакомпании в четверг отменили из-за снежной бури более 3,5 тыс. авиарейсов. Сильнее остальных нарушена работа аэропортов Нью-Йорка, Вашингтона и Филадельфии.
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По словам метеорологов, в зоне непогоды на востоке страны оказались около 90 млн человек - почти треть населения США. Снегопады и ледяные дожди обрушились даже на южные штаты, где такое случается очень редко.
Во многих штатах закрыты школы и государственные учреждения. Власти просят людей соблюдать осторожность и по возможности воздерживаться от поездок на личном автотранспорте.