В США сотни автомобилей застряли на трассах из-за снегопада, власти задействовали Нацгвардию

По данным метеорологов, за последние несколько часов в ряде районов Кентукки толщина снежного покрова достигла около 55 см. Губернатор штата объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. Помощь автомобилистам, многие из которых стоят на трассе уже более 12 часов, оказывают бойцы Национальной гвардии, сообщает ТАСС.

Американские авиакомпании в четверг отменили из-за снежной бури более 3,5 тыс. авиарейсов. Сильнее остальных нарушена работа аэропортов Нью-Йорка, Вашингтона и Филадельфии.

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По словам метеорологов, в зоне непогоды на востоке страны оказались около 90 млн человек - почти треть населения США. Снегопады и ледяные дожди обрушились даже на южные штаты, где такое случается очень редко.

Во многих штатах закрыты школы и государственные учреждения. Власти просят людей соблюдать осторожность и по возможности воздерживаться от поездок на личном автотранспорте.