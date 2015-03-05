В аэропорту Нью-Йорка при взлете самолет ударился носовой частью об землю

Как сообщили авиационные власти, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, передает ТАСС.

Лайнер McDonnell Douglas MD-80, на борту которого находились около 130 пассажиров, прилетел в Нью-Йорк из Атланты штат Джорджия. Причиной инцидента могли стать сложные погодные условия: в мегаполисе на протяжении нескольких часов шел сильный снег. В настоящее время проводится технический осмотр авиалайнера. По предварительным данным, у самолета сломана передняя стойка шасси и повреждены крылья.

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Пассажиры лайнера были эвакуированы. Федеральное авиационное управление США приняло решение временно закрыть аэропорт.