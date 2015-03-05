Снегопад в Вашингтоне распустил на "каникулы" сотрудников госструктур и отменил сотни рейсов (фото)

Также отменены сотни авиарейсов в аэропортах, сообщают РИА Новости.

Кадровое управление администрации США уведомило об официальном закрытии всех федеральных структур из-за погодных условий. Наряду с этим из-за снегопада отменены регулярные брифинги для журналистов в Белом доме и в Госдепартаменте, а также в Международном валютном фонде. То же произошло и с традиционной пресс-конференцией лидера демократической фракции в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Сам конгресс США ушел "на длинные выходные" еще в среду. Как заметили в этой связи журналисты, ничто не объединяет американских законодателей так, как прогноз о снегопаде.

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Как отмечает газета The Washington Post, в столичном регионе отменено свыше 800 авиарейсов. Самая серьезная ситуация сложилась в расположенном ближе всего к городской черте Национальном аэропорту имени Рейгана, где отменено около 430 рейсов.

Между тем, по сообщению городского транспортного управления, столичное метро пока работает без задержек. Причем это касается не только подземных, но и наземных линий, соединяющих столицу с пригородами. Автобусы ездят только по большим улицам, поскольку в других местах проезд затруднен.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до позднего вечера. Ожидается, что за день выпадет до 20 см осадков.