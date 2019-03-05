Британская королевская семья ответила троллям в соцсетях (видео)

Опубликованы официальные рекомендации по сетевому этикету от британского монарха.

Британская королевская семья обратилась к своим подписчикам в социальных сетях и попросила их не оскорблять членов королевской семьи и друг друга.

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Текст обращения размещен на официальном сайте. Как отмечается, новые правила должны сделать общение в социальных сетях более безопасным, а также создать обстановку для дискуссий, предложений и комментариев.

«Мы просим всех, кто подписан на наши каналы, проявлять благородство, доброту и уважение ко всем членам нашей общины в социальных сетях», - говорится в сообщении.

Британская королевская семья всегда придерживается правил и протоколов, причем не только во время официальных мероприятий, но и когда дело касается неформальных ситуаций. В соцсетях обсуждают и те, и другие, а когда речь заходит о Кейт Миддлтон и Меган Маркл, то дискуссии нередко бывают жаркими.