"Плохая девочка": в королевской семье назревает скандал из-за Меган Маркл

Бывшая актриса может вновь вернуться на большие экраны.

Королевская семья на пороге очередного скандала, и снова из-за Меган Маркл, отец которой обнародовал личное письмо от дочери.

Невестка Елизаветы II, в бывшем – актриса, может вернуться на большие экраны. Речь идет о ленте, в которой жена принца Гарри появляется в очень откровенных образах, в роли плохой девочки, говорится в "Сніданку з 1+1.

Картина с участием герцогини Сассекской "Пособие для мальчиков и девочек: как скатиться вниз" может вернуться на широкие экраны уже в этом году. В нем роль девушки, которая обожает светскую жизнь и не отказывается от наркотиков, сыграла Меган Маркл.

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Фильм о молодежи, которая отрывается на шумных вечеринках в Лос-Анджелесе, сняли еще в 2011 году. Тогда же его показали на одном из американских каналов. Но ожидаемого успеха среди зрителей он не получил. На этот раз, учитывая, что плохую девочку играет невестка королевы Елизаветы II, создатели фильма надеются на успех картины.

Когда Меган Маркл и принц Уильям объявили о своей помолвке, женщине пришлось попрощаться с актерской карьерой. До того, как стать женой принца, она играла и девушку-бармена, и любовниц, и офицера полиции.

Самой известной является ее роль в сериале "Форсмажоры". Актриса сыграла Рейчел Зейн, сотрудницу юридической фирмы. За возвращение в сериал герцогини предлагали баснословные гонорары – от трех до шести миллионов долларов за несколько минут на экране. Тогда Меган Маркл выбрала спокойную семейную жизнь с принцем Гарри. Но актерское прошлое все же настигло герцогиню Сассекскую.