Путин фактически призвал украинских военных сложить оружие

По его словам, "украинская сторона по-сути согласовала глубокую конституционную реформу, чтобы удовлетворить самостоятельность, как бы это не называлось, отдельных регионов". Об этом российский президент заявил во время визита в Венгрию, передает ТСН.

"Это очень существенно глубинный смысл", - убежден Путин.

Он убежден, что чем быстрее будет отведена техника, тем скорее политическое урегулирование перейдет в реальную фазу.

Глава РФ отметил, что в целом наблюдается снижение боевой активности. Мол, в прошлый раз прекращении боевых действий произошло не сразу.

"В разы уменьшились столкновения в районе Дебальцево. То, что происходит там прогнозируемо и объяснимо", - убежден Путин.

Он объяснил это тем, что за неделю до Минских договоренностей украинские войска якобы оказались в окружении. Поэтому и будут попытки вырваться из окружения, а их будут блокировать с внешней стороны.

Читайте такжеПорошенко и Путин поссорились ночью во время телефонного разговора через Дебальцево - СМИ

"Ополченцы будут сопротивляться. Какое-то время будут стычки", - сказал российский президент.

Он рассказал, что ответственные лица должны не мешать украинским военным, которые оказались в окружении, складывать оружие и не будут преследовать людей, которые хотят сложить оружие. В свою очередь боевики не должны удерживать этих людей и должны позволять им покинуть зону конфликта и вернуться к своим семьям.