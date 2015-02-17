Пресс-центр АТО: ситуация в Дебальцево меняется почти каждый час. Сейчас идут ожесточенные бои

Об этом информирует пресс-центр АТО. "Несколько диверсионно-разведывательных групп противника ворвались в город и вели бои с подразделениями сил АТО. Ближе к вечеру часть населенного пункта была захвачена незаконными вооруженными формированиями", - говорится в сообщении. "Подразделения сил АТО, после маневрирования, огнем сдерживают противника. В настоящее время идут ожесточенные бои", - подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеМинобороны: группа украинских военных в районе Дебальцево попала в засаду

В ходе таких противостояний группа военнослужащих 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных сил и 8-го отдельного полка спецназначения, во время сопровождения колонны украинской техники, которая доставляла груз защитникам Дебальцево попала в засаду и плен.

В сообщении пресс-центра отмечается, что впервые после начала режима прекращения огня боевики сами признали, что нарушили его. В частности представитель "ДНР" Басурин лично заявлял о том, что боевики не прекращают обстрелы Дебальцево и имеют право его обстреливать поскольку это, по его мнению, "их" территория.

По данным пресс-центра, в течение дня город Дебальцево 19 раз обстреливали из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Одновременно, боевики несколько раз штурмовали позиции украинских войск и штаб направлении.

Кроме этого в сообщении говорится, что сегодня, в городе Соледаре состоялись переговоры участников Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Представители другой стороны конфликта фактически заблокировали приезд наблюдателей миссии ОБСЕ в Дебальцево. Обосновывая это отсутствием связи со своими передовыми подразделениями, и неподконтрольными бандформированиями.