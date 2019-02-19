Politico: Украина стала испытательным полигоном для кибероружия

Москва активно пытается подорвать инфраструктуру соседа электронными методами, в это время Запад помогает Киеву отбиваться, изучая российские тактике кибервойны.

Чтобы увидеть битву будущего, нужно подняться на самый высокий этаж неприметного офисного здания, расположенного в окрестностях столицы Украины. Там рядом с темным конференц-залом инженеры сидят за серыми мониторами и ведут настоящую войну с помощью строк кода.

«Атаки происходят каждый день», - сказал Politico основатель украинской компании по кибербезопасности Information Systems Security Partners Олег Деревянко.

«Мы никогда не думали, что будем на передовой кибернетической и гибридной войны», - добавил он.

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Издание добавляет, что для того, чтобы стать свидетелем реального киберконфликта, в мире нет лучшего места, чем Украина сегодня. Открытая война с Россией, высококвалифицированные и хорошо образованные таланты, а также уникальная уязвимая политическая, экономическая и IT-среда сделало страну идеальной песочницей для тех, кто хочет испытать новое кибероружие, тактики и инструменты.

«Украина – пространство открытого огня», - сказал ветеран кибербезопасности и старший научный сотрудник Atlantic Council Кеннет Гирс, который дает советы центру киберзащиты НАТО в Таллинне. Эксперт провел некоторое время в Украине, чтобы изучить конфликт в электронном мире, с которым столкнулась страна.

Подобно тому, как глобальные силы вели опосредованные войны на Ближнем Востоке или в Африке во времена Холодной войны, Украина превратилась в поле битвы в гонке кибервооружений за глобальное влияние. Команда Деревянко тесно сотрудничает с украинским правительством, а также со США и европейскими союзниками, чтобы отбить атаки против сетей своей страны. По другую сторону виртуальной линии фронта – не просто продвинутые российские группы хакеров, такие как Fancy Bear, Cozy Bear и Sandworm, но и целый ряд других правительственных, неправительственных и криминальных игроков, которые испытывают возможности украинских сетей.

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По словам Деревянко, враждебная активность особенно обострилась перед президентскими выборами, которые запланированы на март. С ноября хакеры атакуют украинские суды, правительственные ведомства, прокуратуру и другие государственные органы, рассылая вредоносное программное обеспечение через электронную почту. Иногда такие заразные письма замаскированы под рождественское поздравление или сообщение из кабинета министров Украины. Деревянко называет такую тактику «массовым фишингом».

Российские хакеры постоянно пытаются проникнуть в сети Украины. Об этом Politico рассказали в СБУ. Критически важная инфраструктура и избирательная система под постоянным напряжением.

«Они не только проверяют, что могут разрушить, а и испытывают нашу реакцию», - пояснил Деревянко.

Война на Востоке Украины дала российским хакерам шанс улучшить свои умения в организации массовых кибератак. За несколько предыдущих лет они устроили мощные вторжения в сети в Украине.

«Аннексия Крыма и война на Донбассе создали уязвимую политическую среду», - сказала бывший председатель центра кибербезопасности НАТО в Таллине Мерле Майгре, которая сейчас занимает должность вице-президента эстонской компании CybExer.

Еще весной 2014 года, когда российские танки пересекали реальную восточную границу Украины, российские хакеры активно заражали украинские сети вредоносным кодом, организуя политический хаос как дымовую завесу. За три дня до президентских выборов в мае 2014 года хакеры взломали систему Центральной избирательной комиссии Украины и вывели из строя часть сетей с помощью вредоносного шпионского программного обеспечения. Об этом изданию сообщили в Международном фонде избирательных систем, который финансируют США и Великобритания. Того же года ЦИК подвергся новому удару, когда хакеры вывели из строя сайт ведомства перед выборами в октябре.

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Масштабные атаки произошли и в 2015, и в 2016 годах. Но на этот раз целью стали украинские электросети. Фактически в Украине впервые в истории враг смог вывести из строя реальную инфраструктуру с помощью удаленных электронных методов. Издание также напоминает и о кибератаках с применением вирусов Petya и NotPetya.

Эксперт Кеннет Гирс отметил, что атака NotPetya вылилась миру в 10 миллиардов долларов убытков и была «ближайшей к определению кибервойны».

«Это была самая сокрушительная атака, которая по своему масштабу и цене превосходит ракетный запуск из Донецка в направлении Киева», - сказал Гирс.

Западные специалисты, которые помогают Киеву отразить российские атаки в виртуальном мире, пытаются не только помочь жертве агрессии. Украина становится все более интегрированной с Западом. Поэтому появился значительный страх заражения и западных сетей. Успешная атака в Киеве может быстро пересечь украинскую границу и охватить компьютеры по всему миру. Издание напоминает, что Украина и Евросоюз подписали и ратифицировали соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли. Оживление торговых отношений сопровождается также увеличением потока данных и объединением интернет-сетей.

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Поэтому Эстония сейчас особенно активно помогает Украине защитить избирательные системы. Литва, по словам министра обороны страны Эдвинаса Керза, тоже не стоит в стороне.

«Мы предоставляем украинцам политическую поддержку, мы обеспечиваем Украину оружием и боеприпасами. А теперь мы переходим еще и на уровень кибербезопасности», - сказал он.

ЕС сейчас сосредоточен на том, чтобы помочь Киеву защитить президентские выборы. В СБУ не сомневаются, что Россия попытается повлиять на них. В то же время мартовский опыт Украины может дать европейцам подсказки и навыки, чтобы защитить собственные выборы Европарламента в мае. То, что происходит в Киеве сегодня, может легко случиться завтра в Берлине, Риме или Амстердаме.

«Украина сегодня - это лакмусовая бумажка», - сказала Маигре.