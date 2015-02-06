Пентагон заподозрил, что у Путина - одна из форм аутизма - СМИ

Доклады о здоровье российского президента опубликовала американская газета USA TODAY. Документ подготовил исследовательский центр "Управления всесторонней оценки программ" (ONA) по заказу Пентагона, сообщает Дождь.

Доклад был получен изданием по запросу на основании Закона о свободе информации (FOIA).

Газета поясняет, что синдром Аспергера — это "аутическое расстройство, которое влияет на все решения" российского президента. Изучая движения президента Путина по видеозаписям, одна из исследователей, Бренда Коннорс, пришла к выводу, что "российский президент имеет некое неврологическое отклонение".

Опубликованный газетой доклад — один из многих, выполненных Коннорс и ее коллегами, работавшими на "Управление всесторонней оценки программ", внутренний аналитический центр Пентагона, который участвует в разработке долгосрочной военной стратегии.

Доклад 2008 года и исследование 2011 года были предоставлены изданию по запросу согласно Закону о свободе информации, предусматривающего раскрытие и рассекречивание документов.

Исследователи отмечают, что не могут полностью доказать свою теорию о том, что Путин страдает синдромом Аспергера, так как они не могли должным образом провести диагностику. Например, изучить состояние мозга российского президента с помощью томографа.

Чтобы подкрепить свои предположения, эксперты Пентагона ссылаются на работы специалистов по аутизму.

В докладе 2008 года приводится мнение доктора Стивена Порджеса, профессора психиатрии университета Северной Каролины, что Путин якобы "страдает от одной из форм аутизма".

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Когда журналисты USA TODAY попросили эксперта подтвердить свои выводы, тот сказал, что не видел финальную версию документа и сейчас "воздержался бы от утверждения, что у него синдром Аспергера".

Порджес пояснил, что на самом деле он пришел к другим выводам, которые изложил в виде рекомендаций для тех, кто будет вести переговоры с российским президентом.

По мнению эксперта, поведение и выражение лица Путина говорят о том, что при общении в больших группах людей "этот человек занимает оборонительную позицию".

"Если вам нужно о чем-то договориться с ним, вам не надо встречаться с ним во время большого официального мероприятия, а лучше создать ситуацию "один-на-один" в каком-нибудь тихом месте", — дополнил профессор свою рекомендацию.

Пресс-секретарь Пентагона пояснил, что с этим докладом не был ознакомлен ни министр обороны Чак Хейгл, ни его предшественники на этом посту. Неизвестно, повлиял ли этот доклад на других чиновников оборонного ведомства США или Белого дома, отмечает USA TODAY.

Исследователи делали свои выводы, изучая движения индивида по видеозаписям, выдвигая предположения, как наблюдаемый субъект принимает решения или реагирует на события.

Эксперты считают что каждый человек имеет уникальный "почерк тела", который настолько же неповторим, как код ДНК.