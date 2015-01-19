В России требуют лишить зарплаты режиссера, игравшего в "Левиафане"

Депутаты губернской думы Самары и общественные и региональные деятели обратились к самарскому министру культуры Ольге Рыбаковой с требованием прекратить платить ему заработную плату. Текст обращения опубликован на губернском портале «Самара.ру», пишет Независимая газета.

Подписанты сочли, что созданный актером образ является «циничной и грязной пародией на русский епископат», оскорбляет верующих людей и «есть не что иное, как фиглярское издевательство над российской властью и основной конфессией страны — святым Православием».

Читайте такжеDie Welt: Единственное спасение от России-монстра – водкаАвторы документа подчеркнули, что Гришко работает в государственном театре, формирует его репертуар и имеет возможность «со сцены влиять на сердца и умы зрителей, в том числе молодежи».

«Нам непонятно такое двуличие: как можно жить за счет бюджетных средств, получать от власти все преференции и в то же самое время участвовать в изощренном поношении Российской власти и Православной Церкви? Очень хочется, чтобы наш Минкульт разрешил эту странную и нездоровую ситуацию, которая вводит в недоумение абсолютное большинство наших земляков-самарцев, искренне любящих свою Родину и почитающих ее многовековые исторические традиции», — заканчивается письмо в региональное министерство.