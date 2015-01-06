В центре Стамбула смертница подорвала полицейских

Взрыв в историческом центре Стамбула осуществила смертница, сообщил губернатор города Васип Шахин, передает Русская служба BBC.

По словам губернатора, в результате нападения двое полицейских ранены, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что неизвестный, у которого при себе было взрывное устройство, напал на полицейский участок у площади Султанахмет.

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Пока никто не взял ответственность за нападение.

Несколькими днями ранее члены запрещенной марксистской группы напали на полицейских около офиса премьер-министра Турции в Стамбуле.

Ранее УНИАН сообщал, что теракт у посольства Британии в Кабуле унес жизни пяти человек.