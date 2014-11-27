Теракт у посольства Британии в Кабуле унес жизни пяти человек
Рядом с посольством Великобритании в столице Афганистана террорист-смертник взорвал начиненное взрывчаткой транспортное средство.
В результате взрыва есть жертвы, но представитель посольства не имеет данных о количестве погибших и раненых, передает радио "Свобода".
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Полицейские сообщили, что инцидент произошел в восточной части города, на шоссе Кабул-Джелалабад, где расположено много иностранных представительств и военных объектов. Заместитель министра внутренних дел Афганистана заявил, что террорист-смертник был на мотоцикле.
По словам очевидцев, мощный взрыв был слышен во всем Кабуле.
Как уточняет агентство Reuters, в результате взрыва погибли 5 человек, 33 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Талибан".