Business Insider: Бомбежки Второй мировой войны оставляли отпечаток на атмосфере Земли

На города в те времена сбросили столько бомб, что их мощность равнялась 185 взрывам в Хиросиме.

Бомбардировки во времена Второй мировой войны оставили несмываемый след на городах по всему миру и в памяти тех, кто их пережил. Новое же исследование указывает на то, что самая кровавая война в истории человечества отражалась также на атмосфере нашей планеты.

Об этом пишет Business Insider, добавляя, что в эру, когда долгосрочный мониторинг окружающей среды становится все более важным, ученые обращаются к историческим данным в поисках зацепок для решения научных загадок современности. Одним из таких наборов данных стали записи о состоянии ионосферы Земли, которые тщательно велись с 1933 года на Станции радио исследования (RRS) близ британского города Слау.

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Ученые пристально следили за ионосферой, поскольку она играла очень важную роль для дальних радиопередач. Короткие радиоволны в те времена отбивались от нее. И это позволяло направить сигнал в точку, расположенную далеко за горизонтом. Поэтому ученым приходилось пристально следить за плотностью ионосферы, ища закономерности в изменчивости. Часто изменения происходят из-за активности на Солнце. Но благодаря целому флоту космических аппаратов, которые следят за активностью звезды, человечество теперь знает, что не все изменения в ионосфере происходят по ее вине. Поэтому внимание все больше направлено на наземные причины. И ответы на вопрос о некоторых отпечатках на грани, за которой начинается открытый космос, приходится искать в прошлом.

Во времена Второй мировой войны произошла мощная кампания бомбардировок, которая закончилась первым боевым применением ядерной бомбы. Впрочем, самая разрушительная сила в те времена происходила именно от обычных видов вооружения. Союзные войска сбросили на города по всему миру 2,75 миллиона тонн тротила. А это по мощности равно 185 взрывам в Хиросиме.

Британский бомбардировщик Lancaster в те времена нес на борту до 11 тонн взрывчатки. И это больше, чем любой самолет времен Второй мировой войны. Американский Liberator мог сбросить шесть тонн бомб, а немецкий Heinkel 111 – только четыре.

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Отдельные британские бомбы были еще более разрушительными. В 1944 году две шеститонные бомбы Tallboys перевернули немецкий боевой корабль Tirpitz. А 11-тонная Grand Slam могла вызвать оползни. Таких сейсмических взрывов было, конечно, не так много. Но большинство бомбардировок были нацелены не против отдельных объектов, а против целых городов. Издание пишет, что британские и американские самолеты сбросили только на Берлин 42,4 тысячи тонн обычных и 26 тысяч тонн зажигательных бомб. Так называемые бомбы «блокбастеры», которые взрывались на высоте нескольких сотен метров над поверхностью земли, могли снести крыши домов и разбить окна в радиусе 500 метров. Прямое попадание уничтожало многоэтажки. Если за милю над взрывом летел самолет, он мог потерять часть деталей. А человеческие легкие в радиусе действия бомбы просто лопались от давления.

Данные о всех бомбардировках строго документировались. Поэтому немецкие и британские записи позволяют сравнить события на земле с большими потрясениями, которые пережила ионосфера.

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Данные RRS, а также документы о 152 кампаниях бомбардировок, позволили ученым прийти к выводу, что такие наземные события серьезно ослабили слой атмосферы Земли, который защищает нас от рентгеновского и ультрафиолетового излучения. Взрывы во время бомбардировок меняли температуру в атмосфере, нарушая химическое равновесие в верхних слоях на несколько часов. Это приводило к потере ионизации и ослаблении ионосферы.

Издание отмечает, что эти события не имели длительного влияния. Но, к примеру, взрыв «блокбастерной» бомбы в энергетическом измерении равен удару молнии. Поэтому, имея точные данные о том, как различные величины энергии влияют на ионосферу, можно точно предсказать атмосферные последствия природных явлений, таких как извержение вулканов или последствия землетрясений.