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В Москве напали на известного американского рэпера (видео)

13:44, 14 сентября 2018
Мир
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На рэпера 6ix9ine напали во время концерта в Москве / соцсети

Он ударил его, после чего к нему бросились стоявшие на сцене люди и сам музыкант и начали его бить. Этот момент попал на видео, – передаёт Дождь.

Мужчина ударил рэпера локтем. После того, как на него набросились охранники, ему помогли встать и увели со сцены. О его состоянии не сообщается.

Выступление 6ix9ine прошло в московском клубе Cition Hall. РЕН-ТВ сообщает, что рэпер опоздал на свое выступление почти на три часа.

Рэпер 6ix9ine также известен под псевдонимом Tekashi69. Его настоящее имя Даниэль Эрнандес. Выступление музыканта должно было состояться в Москве 7 сентября, однако рэпер не приехал на концерт. Также отменилось его выступление в Стокгольме.

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Теги: #Москва#рэпер