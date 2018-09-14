В Москве напали на известного американского рэпера (видео)
13:44, 14 сентября 2018Мир
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Выступление 6ix9ine прошло в московском клубе Cition Hall. Рэпер опоздал на свое выступление почти на три часа.
На рэпера 6ix9ine напали во время концерта в Москве / соцсети
На американского рэпера 6ix9ine во время его концерта в Москве напал мужчина.
Он ударил его, после чего к нему бросились стоявшие на сцене люди и сам музыкант и начали его бить. Этот момент попал на видео, – передаёт Дождь.
Мужчина ударил рэпера локтем. После того, как на него набросились охранники, ему помогли встать и увели со сцены. О его состоянии не сообщается.
Выступление 6ix9ine прошло в московском клубе Cition Hall. РЕН-ТВ сообщает, что рэпер опоздал на свое выступление почти на три часа.
Рэпер 6ix9ine также известен под псевдонимом Tekashi69. Его настоящее имя Даниэль Эрнандес. Выступление музыканта должно было состояться в Москве 7 сентября, однако рэпер не приехал на концерт. Также отменилось его выступление в Стокгольме.
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