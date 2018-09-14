В Москве напали на известного американского рэпера (видео)

Выступление 6ix9ine прошло в московском клубе Cition Hall. Рэпер опоздал на свое выступление почти на три часа.

На американского рэпера 6ix9ine во время его концерта в Москве напал мужчина.

Он ударил его, после чего к нему бросились стоявшие на сцене люди и сам музыкант и начали его бить. Этот момент попал на видео, – передаёт Дождь.

Мужчина ударил рэпера локтем. После того, как на него набросились охранники, ему помогли встать и увели со сцены. О его состоянии не сообщается.

Выступление 6ix9ine прошло в московском клубе Cition Hall. РЕН-ТВ сообщает, что рэпер опоздал на свое выступление почти на три часа.

Рэпер 6ix9ine также известен под псевдонимом Tekashi69. Его настоящее имя Даниэль Эрнандес. Выступление музыканта должно было состояться в Москве 7 сентября, однако рэпер не приехал на концерт. Также отменилось его выступление в Стокгольме.