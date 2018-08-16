"Охота" на известных рэп-исполнителей продолжается: в США едва не застрелили 50 Cent

Неизвестные открыли огонь по съемочной группе с рэпером из белого автомобиля Porsche и осуществили по меньшей мере 11 выстрелов.

В США во время съемок нового клипа на трек Get The Strap едва не застрелили известного рэпера 50 Cent, настоящее имя которого Кертис Джексон.

Вместе с ним в видео снимался рэпер 6ix9ine, которого ранее арестовали за попытку задушить 16-летнего фана.

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Неизвестные открыли огонь по съемочной группе из белого автомобиля Porsche и осуществили по меньшей мере 11 выстрелов. Инцидент произошел в Бруклине. К счастью, никто из присутствующих не пострадал, пишет ТСН.

Пока что у полиции подозреваемых нет. В правоохранительных органах не смогли ответить на вопрос, была ли это умышленная атака на рэперов.

Напомним, 2 августа в Лондоне был убит рэпер Incognito. 10 августа в Австралии неизвестный зарезал самурайским мечем рэпера Джетта МакКи. В июне во Флориде погиб 20-летний рэпер XXXTentacion. Он умер в больнице от тяжелого ранения, перед этим впав в кому.