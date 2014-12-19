Бельгия закрывает посольства и консульства в ряде стран
Министерство иностранных дел (МИД) Бельгии с целью бюджетной экономии приняло решение закрыть посольства и генеральные консульства в ряде стран.
Об этом говорится в сообщении МИДа, передает "ЕвроПравда". В сообщении говорится, что будут закрыты посольств в Таллинне (Эстония), Риге (Латвия), Вильнюсе (Литва), Братиславе (Словакия), Любляне (Словения) и Никосии (Кипр).
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Таким образом, представлять интересы Бельгии в Эстонии будет посольство в Финляндии, в Латвии - посольство в Швеции, в Литве - посольство в Польше, Словакии и Словении - посольство в Австрии, а на Кипре - посольство в Греции.
Закроются также посольства в Кабуле (Афганистан), Триполи (Ливия) и Браззавиле (Республика Конго).
Компетенция посольства в Триполи перейдет к диппредставительству в Тунисе, в Браззавиле - посольству в Демократической Республике Конго, а в Афганистане - посольству в Пакистане.
Кроме того, как сообщается, будут закрыты генконсульства во французских Лилле и Страсбурге (компетенция перейдет к посольству в Париже), в немецком Кельне (компетенция - посольству в Берлине) и в Женеве.
В Швейцарии Бельгия будет оказывать консульские услуги в постоянном представительстве при ООН.
Также предусмотрено закрытие генконсульств в Касабланке (Марокко), Йоханнесбурге (ЮАР) и Торонто (Канада).
Одновременно в 2015 году будут закрыты бюро сотрудничества в Боливии и Эквадоре.