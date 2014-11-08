В ходе беспорядков в Бельгии пострадали более 100 полицейских

В общей сложности в беспорядках пострадали 112 полицейских, из которых несколько человек попали в больницу, а более 20 оказались на больничном, в том числе из-за переломов, сообщает РИА Новости.

Кроме того, беспорядки привели к значительным материальным убыткам. Только муниципальной собственности и владельцам расположенных в районе магазинов погромщики нанесли ущерб более чем на 1,2 миллиона евро. Сгорели 11 автомобилей, 62 получили повреждения.

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В тот же день полиция задержала 13 человек. Один из них, который подозревается в нанесении телесных повреждений пятерым полицейским, был в пятницу помещен под стражу. Правоохранители пытаются вычислить других зачинщиков беспорядков.

Манифестация, в которой в четверг, 6 ноября, приняли участие, по разным данным, от 100 до 120 тысяч человек, завершилась беспорядками возле Южного вокзала. Неизвестные забрасывали полицейских камнями, жгли мусорные баки, били стекла и переворачивали припаркованные автомобили. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.