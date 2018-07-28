Кобзон впал в кому - СМИ

13:20, 28 июля 2018
Мир
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Ночью Кобзон упал в кому / фото УНИАН

Как пишет Страна, состояние артиста резко ухудшилось - об этом передает telegram-канал 112. Позже информацию подтвердил канал Рен-ТВ.

27 июля сообщалось, что певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Перед этим артиста перевели в реанимацию в отделении нейрохирургии в одной из московских больниц. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

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Ранее сообщалось, что Кобзона срочно положили в больницу из-за проблем с сердцем. Позже представительница Кобзона опровергла информацию о том, что певца якобы перевели в реанимационное отделение. 

Как сообщал ранее УНИАН, против Кобзона в Украине ввели новые санкции и лишили его всех наград.

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Теги: #Кобзон