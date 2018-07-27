Кобзона госпитализировали в больницу

Жена певца сообщила, что он проходит плановое лечение.

Российский певец Иосиф Кобзон, который борется с онкологическим заболеванием, попал в больницу.

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Некоторые СМИ сообщили, что состояние 80-летнего певца тяжелое и он вынужден постоянно лежать под капельницей. Однако жена Кобзона Нелли опровергла эту информаци, но подтвердила, что певец действительно находится в больнице, сообщает Super.

"Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет. Он жив, все нормально", - рассказала жена Кобзона изданию.

Как сообщал УНИАН, Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы.