Freedom House детально объяснила Трампу, почему из "российского диктатора" Путина друга не получится

С президентом РФ Владимиром Путиным не стоит дружить. Это отмечает Freedom House, американская неправительственная исследовательская и правозащитная организация.

Как передает Голос Америки, организация подготовила статью-перечень причин, почему "из Путина не получится друга".

Организация обращает внимание, что Кремль обвиняют в организации убийств за рубежом, Москва держит в заключении политических оппонентов, вторглась в Грузию и Украину, поддерживает диктаторов в ряде стран и националистические партии в Европе.

"Путин отправил российских спецназовцев в Крым в феврале 2014-го года, после того, как протестующие свергли коррумпированного украинского президента Виктора Януковича, контролируемого Кремлем. Захватив контроль над регионом силой, оккупационная власть сфальсифицировала референдум, чтобы провести его формальную аннексию Россией, которую не признало международное сообщество", - обращает внимание организация.

