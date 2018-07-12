"Он - соперник": Трамп накануне встречи в Хельсинки рассказал о своем отношении к Путину

Президент США не считает российского коллегу другом, так как не знаком с ним достаточно хорошо.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает президента РФ Владимира Путина соперником, но не врагом.

Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках участия в саммите НАТО в Брюсселе.

«Он является соперником. Он был очень любезен со мной в то время, когда я встретил его. Я был любезен с ним. Он является соперником», - сказал Трамп.

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Президент США отметил, что если кто-то спросит, является ли Путин ему врагом, он ответит, что «он не является моим врагом».

«Является ли он другом? Нет. Я не знаю его достаточно хорошо. Но несколько раз, когда я имел возможность встречаться с ним, мы нашли общий язык очень хорошо. Вы видели это. Я надеюсь, что мы (вновь) найдем общий язык», - сказал Трамп.

«Но в итоге он соперник. Он представляет Россию. Я представляю Соединенные Штаты. Поэтому в смысле того, что мы соперники, вопрос не в том, является ли он другом или врагом. Он не мой враг, и буду надеяться, что однажды он станет другом. Это может произойти, но я не знаю его достаточно хорошо», - пояснил Трамп.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июля, Трамп подтвердил, что на встрече с Путиным 16 июля в Хельсинки он поднимет вопрос Украины.