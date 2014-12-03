ЕС и НАТО продолжают тесно работать над разрешением кризиса в Украине - Туск и Столтенберг

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление по итогам двусторонней встречи, которая состоялась сегодня в Брюсселе, было сделано обоими высокопоставленными должностными лицами.

”ЕС и НАТО продолжают тесно работать вместе относительно Украины”, - заявил Туск.

По его словам, в ходе встречи стороны согласились, что кризис в Украине ”фундаментально изменил европейскую среду безопасности”. ”Если мы хотим найти разрешение кризиса, должно быть выполнено Минское соглашение. Каждое решение должно базироваться на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Здесь Россия несет особую ответственность. Она должна вывести войска из восточной Украины, прекратить поставлять войска и оборудование, позволить обеспечить эффективный контроль над границей и позволить ОБСЕ проводить ее миссию”, - убежден президент Европейского Совета.

Читайте такжеГенсек НАТО: 2014 год стал годом агрессии

В свою очередь, Столтенберг констатировал, что Россия своими действиями продолжает дестабилизировать Украину и подрывать евроатлантическую стабильность. ”Россия нарушила фундаментальные принципы относительно того, что границы не могут изменяться силой. Дискуссия должна разрешаться в переговорах, но не танками. Эра сфер влияния минула. Эти принципы являются основой мира в Европе, который вместе с Россией мы строили десятилетиями”, - отметил он.

Столтенберг заметил, что НАТО продолжает держать каналы для диалога открытыми, но ”Россия должна вернуться к этим фундаментальным принципам”.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. В результате более 4,3 тыс. граждан погибли, около 10 тысяч получили ранения, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.