Это случилось: Трамп и Ким Чен Ын пожали руки и начали переговоры - фото и видео исторического момента

В сингапурском отеле Capella на острове Сентоса произошла первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Политики пожали друг другу руки и начали исторические переговоры, которые продлятся около 45 минут. Эта встреча на высшем уровне является первой в истории американо-северокорейских отношений.

После традиционного дипломатического рукопожатия под прицелами фотокамер политики начали переговоры в формате тет-а-тет.

