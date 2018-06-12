Это случилось: Трамп и Ким Чен Ын пожали руки и начали переговоры - фото и видео исторического момента
04:49, 12 июня 2018Мир
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После традиционного дипломатического рукопожатия под прицелами фотокамер политики начали переговоры в формате тет-а-тет.
Рукопожатие Ким Чен Ына и Дональда Трампа / REUTERS
В сингапурском отеле Capella на острове Сентоса произошла первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Политики пожали друг другу руки и начали исторические переговоры, которые продлятся около 45 минут. Эта встреча на высшем уровне является первой в истории американо-северокорейских отношений.
После традиционного дипломатического рукопожатия под прицелами фотокамер политики начали переговоры в формате тет-а-тет.
WATCH: Trump and North Korean leader Kim Jong Un shake hands at start of #TrumpKimSummit. Follow live updates: https://t.co/IgIU4Ln2S8pic.twitter.com/MhXKn0eRmr— Reuters Top News (@Reuters) 12 червня 2018 р.
REUTERS
REUTERS
REUTERS
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