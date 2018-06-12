Это случилось: Трамп и Ким Чен Ын пожали руки и начали переговоры - фото и видео исторического момента

04:49, 12 июня 2018
Мир
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Рукопожатие Ким Чен Ына и Дональда Трампа / REUTERS

В сингапурском отеле Capella на острове Сентоса произошла первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Политики пожали друг другу руки и начали исторические переговоры, которые продлятся около 45 минут. Эта встреча на высшем уровне является первой в истории американо-северокорейских отношений.

После традиционного дипломатического рукопожатия под прицелами фотокамер политики начали переговоры в формате тет-а-тет.

REUTERS
REUTERS
REUTERS

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Новость в сюжете: Встреча Трампа и Ким Чен Ына
Теги: #Ким Чен Ын#Дональд Трамп